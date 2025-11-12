Avellino, da Simic a Patierno buone notizie dall'infermeria. Anche Favilli è vicino al rientro

Buone notizie in casa Avellino dall’infermeria. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore Lorenco Simic hanno infatti scongiurato guai seri con il croato che, come riporta Telenostra, si sottoporrà a terapie per poi tornare a disposizione di Biancolino, probabilmente già a partire da lunedì ed essere convocabile per la sfida contro l’Empoli alla ripresa. Anche il portiere Iannarilli e l’attaccante Tutino sono ormai pienamente recuperati con il primo che potrebbe ritrovare la titolarità contro i toscani.

Procede spedito anche il recupero di D’Andrea, che potrebbe rientrare contro il SudTirol nella trasferta di Bolzano, e Patierno che però dovrà mettere benzina nelle gambe in questa sosta per mettersi in pari con Biasci e Crespi.

Come si legge su Tuttoavellino.it anche Andrea Favilli è ormai prossimo al rientro dopo l’operazione di due mesi fa: “Andrea Favilli in fase di guarigione completa. Favilli ha effettuato oggi il controllo a 2 mesi dall'intervento sostenuto dal Dott. Fabrizio Forconi. - si legge sui canali ufficiali di Villa Stuart - L'attaccante dell'US Avellino è ormai vicino al rientro graduale dell'attività sportiva a livello agonistico".