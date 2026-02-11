Serie B, 24ª giornata: il Frosinone centra di nuovo il 2° posto. Pareggiano Bari e Spezia
Ha preso il via ieri sera la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale ed è andata in archivio oggi, con gli ultimi quattro confronti del turno in programma.
Dopo il pari nel primo confronto odierno, quello tra SudTirol e Monza, ecco che il Frosinone centra di nuovo il secondo posto, approfittando del pari della compagine brianzola e, soprattutto, battendo l'Avellino; del ko degli irpini, però, non ne approfitta a dovere l'Empoli, che aveva chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio ma ha visto poi la rimonta della Juve Stabia. Nel terzo confronto di giornata, un punto parte in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza: 0-0 tra Bari e Spezia.
Di seguito, il punto sul turno:
24ª GIORNATA
Sampdoria – Palermo 3-3
50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlys
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)
Sudtirol – Monza 0-0
Avellino – Frosinone 1-3
16' Kvernadze (F), 26' Calò (F), 61' Cichella (F), 78' Enrici (A)
Bari – Spezia 0-0
Empoli – Juve Stabia 1-2
11' Lovato (E), 57' Leone (J), 64' Carissoni (J)
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 45
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
Modena 37
Carrarese 30
SudTirol 30
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15