Serie B, 24ª giornata: il Frosinone centra di nuovo il 2° posto. Pareggiano Bari e Spezia

Ha preso il via ieri sera la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale ed è andata in archivio oggi, con gli ultimi quattro confronti del turno in programma.

Dopo il pari nel primo confronto odierno, quello tra SudTirol e Monza, ecco che il Frosinone centra di nuovo il secondo posto, approfittando del pari della compagine brianzola e, soprattutto, battendo l'Avellino; del ko degli irpini, però, non ne approfitta a dovere l'Empoli, che aveva chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio ma ha visto poi la rimonta della Juve Stabia. Nel terzo confronto di giornata, un punto parte in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza: 0-0 tra Bari e Spezia.

Di seguito, il punto sul turno:

24ª GIORNATA

Sampdoria – Palermo 3-3

50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0

29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2

30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0

9' Charlys

Venezia – Modena 0-2

27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1

26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

Sudtirol – Monza 0-0

Avellino – Frosinone 1-3

16' Kvernadze (F), 26' Calò (F), 61' Cichella (F), 78' Enrici (A)

Bari – Spezia 0-0

Empoli – Juve Stabia 1-2

11' Lovato (E), 57' Leone (J), 64' Carissoni (J)

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 45

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Cesena 37

Modena 37

Carrarese 30

SudTirol 30

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15