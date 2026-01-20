Avellino, infortunio al menisco per Marson. Il portiere dovrà operarsi: stagione a rischio
Brutte notizie in casa Avellino dove il portiere Marson rischia di aver finito in anticipo la stagione. Come si legge in una nota il classe ‘98 dovrà operarsi al ginocchio con le prime stime di rientro in campo che si attestano sui tre mesi. Di seguito il comunicato dei biancoverdi.
“L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento, il calciatore Leonardo Marson ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione a manico di secchio del menisco interno destro.
Tale diagnosi renderà necessario l’intervento chiururgico al quale il portiere bancoverde si sottoporrà nella giornata di domani”.
Un infortunio che potrebbe rallentare l’uscita di Antony Iannarilli, attuale secondo, in direzione Salerno nonostante sia vicino l’approdo di Jacopo Sassi dall’Atalanta Under 23.