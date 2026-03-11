Lanna: “Lombardo scelta giusta per la Sampdoria. In momenti così serve semplicità”

Marco Lanna, ex calciatore e presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX in merito alla decisione del club blucerchiato di nominare Attilio Lombardo nuovo tecnico della Prima Squadra:

"Non è stata poi una grande sorpresa per me. Era quasi “fisiologico”. Capisco le difficoltà di trovare oggi un tecnico nuovo che arrivi e metta rapidamente insieme i cocci di questa squadra. La soluzione più facile è Attilio. È già dentro, conosce i calciatori, fa ben volere da tutti, ha la credibilità giusta come persone e come allenatore. Per come lo conosco, e nel rispetto dei ruoli, sono sicuro che già nelle scorse settimane si faceva sentire, la sua presenza era percepita dallo spogliatoio. Certo gli è toccata una bella gatta da pelare, pronti via e lo aspettano tre partite in nove giorni. La prima contro la capolista Venezia. Penso che per mancanza di tempo adesso non potrà fare molto sotto il profilo tecnico, ma saprà trasmettere serenità e tranquillità, che forse mancano un po’.

Consigli? Non ne ha bisogno. Da amico gli direi che per la mia esperienza in momenti come questi l’arma migliore si chiama semplicità. Rimettere un po’ d’ordine a livello tattico, recuperare gli infortunati. Non puoi permetterti di infarcire le giornate di schemi o cose strane... ci vogliono due o tre concetti basici e chiari. Questa Sampdoria sta mostrando degli sbalzi di rendimento inspiegabili da fuori, ma lui è dentro e sa che cosa succede. A volte i problemi sono più mentali. Lui ha la grinta per toccare anche certe corde. Per me Lombardo è stata la scelta giusta".