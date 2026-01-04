TMW Avellino, nuova pista estera per Lescano. Ceccherini nome nuovo per la difesa

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nelle prossime ore l’Avellino potrebbe chiudere alcune operazioni di mercato sia in entrata, sia in uscita. Il focus è su Facundo Lescano, attaccante che non rientra nei piani tecnici, ma che aspetta la chiamata giusta da un club italiano prima di prendere in considerazione la pista estera. Allo stato attuale solo il Brescia ha trasformato la chiacchierata informale in una offerta vera e propria, mentre Ravenna e Salernitana si sono defilate pur stimando un elemento che, in C, ha spesso fatto la differenza. La novità di giornata è il sondaggio concreto dell’Aves, club portoghese che prova a fare concorrenza all’Olimpia Asuncion.

Tra i volti nuovi alla ripresa degli allenamenti ci sarà Filippo Reale, rientrato alla Roma dopo l’esperienza non fortunatissima di Castellammare di Stabia e desideroso di ritagliarsi uno spazio in un contesto ambientale caldo come quello biancoverde. Domani visite mediche, firma sul contratto e ufficialità. Il ds Aiello segue anche i difensori Riccio della Sampdoria, Pedro Felipe della Juventus (ieri in panchina con la prima squadra nel match pareggiato per 1-1 col Lecce) e Ceccherini della Cremonese, calciatore di grande esperienza che formerebbe con Simic un tandem di spessore assoluto.