Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma e dintorni

Lo Spezia, che oggi pomeriggio si ritroverà al centro sportivo di Follo per la ripresa, sta pensando di continuare con il ritiro visto l’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il SudTirol che ha tenuto vive le speranze di salvezza in casa ligure. C’è però il problema di trovare un luogo adatto dove potersi allenare lontano dalle pressioni e per questo la società sta vagliando varie soluzioni.

Come sottolinea Il Secolo XIX il Centro Tecnico di Tirrenia, dove si è tenuto il ritiro la settimana scorsa, potrebbe non essere a disposizione visto che è previsto un raduno arbitrale che renderebbe impossibile il trasferimento nella giornata di domani della squadra che poi sarà chiamata a viaggiare verso Catanzaro per la prossima gara. Per questo si fa strada l’ipotesi di un ritiro vicino al Roma: l’intenzione resta comunque quella di partire domani per preparare la sfida in terra calabrese.

“Sul ritiro ritengo che, visto che vogliamo giocarci le nostre possibilità fino alla fine e giocare al massimo delle nostre possibilità, quindi non vogliamo lasciare nulla di intentato: l'intenzione pertanto è quella di proseguire”. Queste sono state le parole del tecnico ligure Luca D’Angelo dopo la vittoria sugli altoatesini con cui ha ribadito l’intenzione di proseguire con un ritiro, che non ha caratteristiche punitive, per non lasciare nulla di intentato nella corsa salvezza.