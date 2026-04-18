Avellino, Ballardini: "Non siamo ancora salvi, testa alla partita contro il Bari"

Nel post partita di Mantova-Avellino, Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare il successo maturato al “Martelli” nel pomeriggio odierno. Queste le parole del tecnico: “Nel primo tempo abbiamo avuto grandi difficoltà a chiudere chi era in possesso di palla. Abbiamo subito la loro intensità e ferocia, abbiamo fatto fatica ad accorciare. Nel secondo tempo, a parte un paio di situazioni, siamo stati più attenti, compatti, aggressivi. Altre volte non siamo stati così fortunati, questa volta ce la siamo cercati con la serietà e la generosità di sempre. Oggi è arrivato un premio. Salvezza vicina? È sicuramente una vittoria che restituisce tanta soddisfazione. Bisogna continuare a fare bene perché, a parer mio, non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo. Da domani pensiamo già alla partita di venerdì.

Il riscatto di Favilli? Tutti riconoscono le sue qualità. Ha avuto tanti problemi fisici. Siamo contenti perché settimana scorsa ha sbagliato il rigore. Il gol di Missori? Se lo merita perché è un ragazzo che si allena sempre al massimo, non dice mai nulla, ha sempre il sorriso, è sempre molto positivo nello spogliatoio. Il Mantova? Avevano una gamba rapida, il Mantova è una bella squadra che aveva gli stessi punti nostri. È una squadra in salute, che ha un’idea chiara di gioco. Sono stati molto più bravi di noi nel primo tempo, nel secondo tempo è stata una partita equilibrata. Il prossimo impegno col Bari? La squadra è composta da ragazzi serie che vogliono far bene. Cercheremo di prepararla al meglio perché per noi è molto importante”.