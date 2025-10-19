Juventus, Tudor: "Chi lo ha detto che passiamo a 4? Ecco cosa ho detto a Henry"
Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Como: "Da quando gioco a calcio è sempre decisivo, bisogna fare una bella gara e imporsi su un campo difficile. L'infortunio di Bremer non c'entra niente con le scelte che si fanno, si prova a fare quello che è meglio per la squadra".
Com'è nata la scelta di passare a 4 dietro?
"Chi lo ha detto che passiamo a quattro? Si gioca tra un po', vediamo..."
Cosa ha detto a Henry?
"Gli ho detto che oggi deve tifare la Juve, perché ci ha giocato. Titi è un grande, un campione che capisce di calcio".
