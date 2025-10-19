Juventus, Di Gregorio: "Bremer assenza pesante, ma chi gioca si farà trovare pronto"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Como: "Le partite sono un po' tutte difficili, questa settimana ci sono tre trasferte e dobbiamo farci trovare pronti. Bremer ci dà una mano come tutti, è un'assenza che pesa ma chi giocherà si farà trovare pronto. Oggi vogliamo fare una grande prestazione".