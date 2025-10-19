Juventus, Di Gregorio: "Bremer assenza pesante, ma chi gioca si farà trovare pronto"
TUTTO mercato WEB
Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Como: "Le partite sono un po' tutte difficili, questa settimana ci sono tre trasferte e dobbiamo farci trovare pronti. Bremer ci dà una mano come tutti, è un'assenza che pesa ma chi giocherà si farà trovare pronto. Oggi vogliamo fare una grande prestazione".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile