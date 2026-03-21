Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus fallisce il sorpasso sul Como
La Juventus fallisce il sorpasso in classifica sul Como, andando a pareggiare 1-1 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo con Yildiz su assist di Conceiçao. Al primo affondo della ripresa, il Sassuolo pareggia con Pinamonti. Spalletti inserisce anche Milik e Vlahovic, ma l'occasione più clamorosa arriva col rigore assegnato ai bianconeri per un mani di Idzes: Locatelli però si fa ipnotizzare da Muric (il migliore in campo) che poi ferma anche lo stesso Milik nel finale.
La Juventus aggancia quindi il Como al quarto posto con 54 punti, in attesa che la squadra di Fabregas scenda in campo domani contro il Pisa. Un punto prezioso per il Sassuolo, decimato dal focolaio di pertosse, che sale a 39 punti assieme all'Udinese.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 68 (29 partite giocate)
Milan 63 (30)
Napoli 62 (30)
Como 54 (29)
Juventus 54 (30)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Sassuolo 39 (30)
Udinese 39 (30)
Parma 34 (30)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (30)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 27 (30)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)