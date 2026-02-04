Parma, ecco Strefezza: "Cuesta mi è piaciuto subito, qui per giocare. Non so il mio futuro"

"Per me è stata un'avventura molto positiva, ho anche realizzato il sogno di giocare in Champions League. Adesso sono venuto a Parma per giocare di più, essere titolare ed essere felice". Ha raccontato così la sua scelta di tornare in Italia, in prestito secco sei mesi al Parma, Gabriel Strefezza nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore gialloblù. L'esperienza all'Olympiacos è durata metà stagione, dopo aver esordito in Champions League, ma ora l'esterno d'attacco brasiliano vuole rilanciarsi da attore protagonista al Tardini e aiutare mister Cuesta nella lotta salvezza.

A proposito di Carlo Cuesta, il 28enne ha raccontato: "Con il mister ho parlato in questi giorni e ho visto che ha tanta voglia e idee. Mi è piaciuto subito", ha confidato ai giornalisti presenti. Ma in carriera è stato allenato anche da Baroni, Semplici e infine Fabregas, prima di salutare il Como in estate: "Gli altri mister che hai citato li ringrazio tutti, mi hanno aiutato tanto e posso solo dire grazie".

Al termine del prestito al Parma Strefezza non sa cosa succederà: "Non so ancora il mio futuro. Penso al presente, ad aiutare la squadra a fare punti e a giocare. Poi vedremo cosa succede". Invece sulla lotta salvezza: "Sì, sono pronto. Dobbiamo fare partite sporche e avere tanta voglia. Poi per fare punti serve andare sul campo e battagliare fino all'ultimo".