Prima la beffa al Milan, poi all'Inter: i due acquisti di gennaio 'scippati' dall'Udinese

Il calciomercato di gennaio del 2026 è terminato giusto da un paio di giorni, adesso - in attesa che il campo torni a farla da padrone e ad inglobare dentro di sé tutti gli altri discorsi - arriva il classico momento da dedicare al bilancio di quanto hanno fatto, o potessero fare, le varie società attive sulla scena.

Osservando i movimenti effettuati nella finestra di calciomercato invernale dall'Udinese, si può notare come gli acquisti veri e propri per la prima squadra siano stati due. Uno a inizio sessione, l'altro in fondo. Con un aspetto che accomuna i due giocatori in questione, l'esterno colombiano Juan Arizala e il difensore centrale croato Branimir Mlacic, ovverosia l'averli soffiati alla concorrenza delle due squadre milanesi di Serie A, che sembravano pronte ad aggiudicarsele e invece, in momenti e con modus differenti, si sono viste beffate dall'Udinese all'ultima curva.

A dicembre Arizala sembrava ormai chiaramente promesso sposo del Milan. Il problema era però nel percorso pensato dal club rossonero per l'esterno di piede mancino, che avrebbe dovuto iniziare con il Milan Futuro in Serie D e poi passare magari in prestito al Tolosa, in Francia, altra squadra della galassia RedBird. L'Udinese ha fiutato l'incertezza di Arizala di fronte a questo scenario ed è intervenuta, riuscendo ad aggiudicarselo.

Discorso 'simile', ma non uguale per Mlacic: la sua uscita dall'Hajduk Spalato, raccontano fonti croate vicine alla famiglia, doveva prevedere una tappa intermedia prima di un salto in una big, come può essere l'Inter. I nerazzurri avevano comunque portato avanti la trattativa, che però a un certo punto si è incagliata, portando per esempio i dirigenti dell'Inter ad accelerare sul connazionale Jakirovic della Dinamo Zagabria. Il motivo? Nel frattempo era subentrata l'Udinese, col secondo 'scippo' effettuato nel calciomercato di gennaio.