Bari, in vista del SudTirol 40' di partitella a ranghi a tutto campo con la formazione Primavera

Come fanno sapere i canali ufficiali del club, il Bari di mister Vincenzo Vivarini sta proseguendo "nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Sudtirol guidato da mister Castori, 16a giornata Serie B, in programma sul terreno del 'Druso' di Bolzano a partire dalle ore 15:00 di sabato 13 dicembre.

Questo pomeriggio la squadra ha lavorato su due distinte tabelle: chi ha totalizzato un importante minutaggio lunedì sera ha lavorato tra palestra (circuiti di potenziamento, core stability e prevenzione) e campo (lavoro metabolico ad altà intensità), mentre il resto del gruppo ha sostenuto 40' di partitella a ranghi a tutto campo con la Primavera di mister Anaclerio. Lavoro modulato in intensità per alcuni elementi della rosa. Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutino".

Ma non finisce qui, perché ieri si è tenuta anche la cena di Natale con gli sponsor biancorossi, che è stata anche un'occasione benefica: come sempre da comunicato, "la tradizionale tombola natalizia ha infatti permesso di raccogliere ben oltre € 3.200 euro che verranno devoluti a sostegno di APLETI (Associazione Pugliese Lotta Emopatie e Tumori Infantili), organizzazione di volontariato barese che, dal 1980, offre supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

APLETI collabora attivamente con l’Unità Operativa Complessa Pediatrica ad Indirizzo OncoEmatologico del Policlinico di Bari, fornendo assistenza psico-sociale psico-sociale qualificata ai bambini oncologici e alle loro famiglie durante il percorso di cura, oltre a promuovere e realizzare progetti di sostegno complementare all’assistenza sanitaria, collaborando con le istituzioni sanitarie e territoriali per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti".