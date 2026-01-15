Bari, le priorità del mercato: un attaccante e un vice Verreth. Vicino Cuni
Un attaccante e un vice Verreth. Sono queste le priorità del Bari in questo mercato di gennaio. Due situazioni sulle quali ha fatto il punto questa mattina il Quotidiano di Puglia.
Per quanto riguarda il fronte offensivo è in essere una trattativa in fase avanzata per lo sbarco alle corte di Vincenzo Vivarini di Marvin Cuni, centravanti albanese classe 2001 nella prima parte di stagione nelle fila della Sampdoria. Il club blucerchiato ha dato l'assenso all'operazione, così come l'ex Frosinone. Cosa manca per la fumata bianca? Il via libera del Rubin Kazan, società proprietaria del cartellino.
Sulla questione centrocampo, invece, sono due i profili nel mirino del ds Giuseppe Magalini: Adam Nagy, ungherese dello Spezia, e Leonardo Benedetti, altro blucerchiato già transitato dal 'San Nicola' nella stagione 2022/2023.
