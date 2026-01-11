"Piedi di marmo a Carrara, sul Bari già l'incubo C": il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina
"Il Parma al Via del Mare, a Lecce salvezza in gioco. La sfida in coda. Fischio d'inizio alle 12.30": così il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina oggi, domenica 11 gennaio 2026, in merito alla sfida che i giallorossi di Eusebio Di Francesco dovranno affrontare nel lunch match.
Poi sulla sconfitta del Bari contro la Carrarese: "Piedi di marmo a Carrara. Sul Bari c'è già l'incubo 'C'", si legge. Poi ancora: "Ennesimo ko. E la classifica ora fa paura. Zero emozioni. Vince la Carrarese lo scontro salvezza con il Bari, grazie a un poderoso secondo tempo con gol di Abiuso".
