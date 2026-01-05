Bari, oggi incontro con il Mantova per Vicari. In Puglia potrebbe tornare Mantovani

L’arrivo di Andrea Cistana dallo Spezia potrebbe non essere l’unico in casa Bari per quanto riguarda il reparto arretrato. Il club pugliese è infatti al lavoro per la cessione di Francesco Vicari. Il capitano dopo una prima parte di stagione con più bassi che alti è destinato a cambiare aria con il Mantova che nelle ultime ore ha accelerato i tempo e sta cercando di chiudere l’intesa.

Nella giornata di oggi, come riporta il Quotidiano di Puglia, ci sarà un nuovo incontro fra le parti per chiudere la trattativa e regalare al tecnico Francesco Modesto un innesto d’esperienza per la retroguardia. Nell’affare potrebbe essere inserito anche un altro centrale che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio coi virgiliani, appena 7 presenze.

Il nome è quello del classe ‘96 Valerio Mantovani che tornerebbe dopo sei mesi al Bari dove nella passata stagione è stato titolare collezionando 33 presenze e mettendo a segno una rete. Al momento però si tratta solo di un’ipotesi che sarà approfondita nei colloqui che andranno in scena oggi.