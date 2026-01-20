Bari, termina l'avventura di Gaston Pereiro. Ha risolto il contratto coi pugliesi
Dopo solo due presenze in Serie B, nove minuti con il Venezia la prima giornata e 13 contro il Padova alla settima, Gaston Pereiro saluta il Bari risolvendo il contratto che lo legava al club fino all’estate e ora è libero di accasarsi altrove, probabilmente in Sud America, a parametro zero. Questo il comunicato dei pugliesi:
"SSC Bari rende noto che è stato trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista classe '95 Gaston Pereiro al club biancorosso. A Gaston i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".
Arrivato nel gennaio dello scorso anno come rinforzo per il reparto offensivo, l’uruguayano non è mai riuscito a emergere in biancorosso con una sola rete nelle nove gare giocate lo scorso anno e tre presenze totali, per 74 minuti in campo, in questa.