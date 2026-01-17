Bari, Vivarini: "Situazione delicata, la possiamo risolvere con il lavoro"

Sconfitta molto pesante quella maturata questo pomeriggio al "San Nicola" dal Bari, sconfitto dalla Juve Stabia per 1-0. Al termine del confronto è intervenuto in sala stampa il tecnico Vincenzo Vivarini ai microfoni di Radio Bari. Ecco la sua analisi della gara:

"È una situazione complessa, sappiamo che è difficile, sappiamo che dobbiamo dare ancor di più.” Sulla posizione di Cistana: “Abbiamo quel tipo di impostazione di squadra: quando si abbassava Correa, il braccetto lo seguiva, una cosa abbastanza naturale. In funzione di questo ci ha creato solamente problemi nel primo tempo.”

Sulle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi: "Lavoro tutte le settimane con la squadra, che lavora molto bene. Mi baso sul lavoro che faccio, sulla percezione nello spogliatoio. Poi se le cose vengono così bisogna sapere che è una situazione complessa e delicata, che si può risolvere con il lavoro.”