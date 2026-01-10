Carrarese-Bari, le formazioni ufficiali: Vivarini manda subito in campo Cistana
Arrivano le formazioni ufficiali di Carrarese-Bari, match delle ore 15:00 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Apuani in campo con quattro novità rispetto allo 0-0 contro il Mantova con il quale si è chiuso il 2025: sulle corsie di centrocampo spazio a Bouah e Belloni anzichè Zanon e Cicconi, mentre in mediana torna Schiavi. In avanti con Abiuso spazio a Finotto. Galletti che, invece, mandano in campo subito l'ultimo arrivato Cistana in difesa.
Carrarese (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Bouah, Hasa, Zuelli, Schiavi, Belloni; Abiuso, Finotto. Allenatore: Calabro.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Meroni; Mane, Verreth, Braunoder, Dickmann; Maggiore, Castrovilli; Gytkjaer. Allenatore: Vivarini.
