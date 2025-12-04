La Carrarese ha messo nel mirino la Sampdoria: si scaldano i motori per il 'Ferraris'
Come si legge sui canali ufficiali del club, in casa Carrarese si è svolta quest'oggi "una seduta d’allenamento presso lo Stadio Comunale 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara. Nella sessione mattutina, la squadra di mister Antonio Calabro ha svolto una prima fase di riscaldamento a secco, seguita da esercitazioni tattiche volte allo studio di azioni di gioco".
La nota ufficiale prosegue poi facendo sapere che "la squadra tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, per continuare la preparazione in vista del prossimo match contro la Sampdoria, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma domenica 7 dicembre alle ore 19:30 presso lo Stadio “ Luigi Ferraris”di Genova".
A tal proposito ricordiamo anche quella che è la programmazione di suddetto turno:
Domenica 7 dicembre
Ore 17:15 - Empoli-Palermo
Ore 19:30 - Sampdoria-Carrarese
Luned' 8 dicembre
Ore 12:30 - Modena-Catanzaro
Ore 15:00 - Avellino-Venezia
Ore 15:00 - Frosinone-Juve Stabia
Ore 15:00 - Mantova-Reggiana
Ore 15:00 - Monza-SudTirol
Ore 15:00 - Padova-Cesena
Ore 17:15 - Bari-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Spezia
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP