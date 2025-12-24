Tavares può lasciare la Lazio a gennaio, sulle tracce del portoghese c'è l'Al Ittihad

La Lazio ha ricevuto ieri il semaforo verde per poter tornare a operare sul calciomercato in entrata nella prossima finestra, quella di gennaio che sta per cominciare. Questo significa che i biancocelesti potranno acquistare nuovi profili da inserire nella rosa di Sarri, ma non vuol dire che non ci saranno uscite.

Appare per esempio fortemente in bilico la posizione nella rosa della Lazio del terzino sinistro Nuno Tavares (25 anni), per il quale non è scattato il giusto feeling con il 'nuovo, vecchio' allenatore biancoceleste Sarri.

Per Tavares il futuro potrebbe essere nel ricco lido della Saudi Pro League. Secondo quanto riferito dal giornalista di mercato Matteo Moretto, infatti, sulle tracce del portoghese classe 2000 della Lazio c'è l'Al Ittihad in pressing. Al suo posto i biancocelesti stanno già valutando le alternative a disposizione, che fino a qualche giorno fa rispondevano prevalentemente agli identikit di Aaron Martin del Genoa e Fabiano Parisi della Fiorentina.