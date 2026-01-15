Carrarese, Calabro: "Non ho fatto richieste sul mercato. Avellino? Sfida molto difficile"

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro l’Avellino: “Abbiamo iniziato positivamente la stagione per quanto riguarda il rendimento in trasferta per poi calare col passare delle settimane. Come avevo già detto precedentemente, credo sia un dato strettamente collegato alle reti subite, del resto in trasferta, quando ci è capitato di andare in svantaggio, abbiamo sempre trovato grandi difficoltà a ribaltare la situazione, anche a fronte dell’atteggiamento degli avversari. - prosegue l’allenatore come si legge sul sito dei toscani - Resto saldamente convinto di come la solidità difensiva sia un fattore fondamentale, soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie B. Attualmente, siamo reduci da due clean sheet casalinghi, a dimostrazione di quanto il lavoro quotidiano incentrato sul miglioramento di alcuni nostri difetti stia portando dei frutti, quindi la speranza è quella di poter confermare questo trend anche in trasferta.”

Sul prossimo avversario, l’Avellino: “All’andata è stata una partita davvero strana, probabilmente una delle più strane da quando sono a Carrara, però sono passati diversi mesi da quella gara, e credo che entrambe le squadre siano cambiate. Ad ogni modo, siamo consapevoli del tasso elevato di difficoltà della sfida di sabato, sia per quanto riguarda l’aspetto tattico, sia per l’ambiente caldissimo che farà da cornice all’incontro. Come ho detto anche ai ragazzi, servirà grande concentrazione, oltreché un’impeccabile organizzazione tattica per uscire indenni dal “Partenio”. Infatti, credo che la Carrarese debba giocare una partita grintosa, ad alta intensità, con la consapevolezza che, quando ci si trova di fronte una squadra disposta in campo “a specchio” nei confronto del nostro sistema di gioco, l’aspetto più importante da tenere in considerazione sia quello dei duelli individuali, che sarà importante vincere per indirizzare la partita dalla nostra parte.”

Sul mercato: “Non ho rivolto richieste alla società, ma comunque siamo tutti consapevoli di essere in un mese in cui i movimenti di mercato saranno all’ordine del giorno, per noi e per tutte le altre squadre. Ad ogni modo, ciò che ci tengo a dire, è che io percepisco grande entusiasmo da parte di ogni componente della mia squadra, e questo significa che i calciatori che sto allenando sono concentrati e dediti alla causa per cui scendono in campo quotidianamente. Di conseguenza, non posso esimermi dal ribadire quanto io sia contento e soddisfatto di loro e di questo atteggiamento.”

Sugli indisponibili: “Zanon è rientrato in gruppo, sta recuperando dall’affaticamento di settimana scorsa ma riusciremo solo domani, nell’allenamento di rifinitura, a valutare le sue reali condizioni in vista di sabato. Sicuramente, dovremmo ancora rinunciare al nostro capitano, Imperiale, che sarà costretto a rimanere ancora ai box. Purtroppo però, gli ultimi allenamenti hanno costretto anche Bleve e Hasa a fermarsi precauzionalmente a casa di alcune noie fisiche, e ad oggi non so chi dei due potrà essere della partita. Comunque, il resto della squadra sta bene e sono felice dei ritmi e dell’intensità con la quale si sono allenati durante questa settimana.