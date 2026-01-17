Carrarese, Calabro: "Vinto in uno stadio che incide tanto. Successo dedicato a Fiorillo"

Antonio Calabro arriva in mixed zone con il risultato ancora addosso. Avellino-Carrarese è finita 1-2 e il tecnico parte dal campo, dal secondo tempo. "Siamo stati più ordinati, mentre loro un po’ più frettolosi. Le sensazioni positive ci sono state da subito, a parte il gol preso che devo rivedere. Subito dopo, però, la squadra ha rimesso la palla a terra e ha fatto la partita. È una gara importante su un campo difficile, contro una squadra difficile da affrontare. Venivano da una vittoria con la Sampdoria, con un pubblico che incide tantissimo. C’erano tutte le difficoltà del caso. Vincere ad Avellino non è mai semplice, quando lo fai devi essere quasi perfetto. Noi puntiamo molto sui giovani. Abbiamo una realtà che dà tempo per crescere.

Rubino ha fatto una grande partita, condita da un grande gol. Dopo un’ora non ne aveva più, era anche ammonito ed è stato giusto sostituirlo, ma per il tempo che è stato in campo ha fatto veramente bene. La squadra ha continuato a fare le stesse cose. Quando potevamo andavamo a prenderli alti, quando la qualità dell’Avellino ci ha costretti ad abbassarci lo abbiamo fatto. Con tanti uomini offensivi devi moltiplicare le energie, soprattutto mentali. I tre difensori centrali avevano i crampi, ma hanno tenuto duro e siamo riusciti a portare il risultato a casa. Questa vittoria è per Vincenzo Fiorillo. Ha dato una dimostrazione di professionalità incredibile. Non ha battuto ciglio, si è messo a disposizione ed è stato lui a trascinare gli altri. Per la persona che è e per il professionista che è".