Modena, dal Monopoli arriva Antonio Imputato a titolo definitivo
La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Imputato al Modena Football Club 2018.
Esterno di piede destro, classe 2004, arrivato a Monopoli ad agosto 2025, Imputato saluta Monopoli con 26 presenze complessive (24 in Serie C, 2 in Coppa Italia Serie C), 2 gol (con Cosenza e Giugliano) e 2 assist (a Foggia e con Catania).
La società augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.
