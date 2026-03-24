Castori sugli ultimi cambi di allenatore: "Chi è fuori fa il possibile per non restare fermo"

“Chi è fuori e vuole rientrare accetta tutto pur di non restare fermo, si accontenta anche di contratti per le ultime sei gare. Come è giusto che sia. Poi magari ci saranno delle opzioni per l'obiettivo raggiunto che allungano il contratto. Si spera in questo”. Il decano dei tecnici di Serie B Fabrizio Castori, attualmente alla guida del SudTirol, parla così ai microfoni di Prima Tivvu dei colleghi che negli ultimi giorni hanno trovato squadra in Serie B.

L'esperto allenatore poi si sofferma sul campionato cadetto: “La Serie B è un campionato molto equilibrato, si può vincere o perdere contro tutte e ogni partita si gioca sempre sul filo del rasoio, sull'episodio, sulla fortuna o la bravura del singolo. È molto difficile. - prosegue Castori come si legge su Tuttoavellino.it - Un campionato molto livellato, ora si sono giocate 3 partite in 8 giorni, è chiaro che verso la fine della stagione e con molte partite ravvicinate qualcuna paga. Quelle che hanno la rosa più ampia possono ammortizzare questi problemi, chi ha una rosa corta li sente di più”.