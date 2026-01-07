Catanzaro, Buso verso l’addio: Reggiana e Mantova si sfidano per l’esterno giallorosso

Il futuro di Nicolò Buso sembra sempre più lontano da Catanzaro. L’esterno offensivo classe 2000 è finito al centro delle manovre di mercato dopo una prima parte di stagione vissuta non a pieno, nonostante un contratto lungo e un investimento importante da parte del club.

Dopo il gol al Pescara di novembre, che aveva acceso le speranze dei giallorossi in una gara poi chiusa sul 3-3, il suo impiego è calato sensibilmente. Nelle successive uscite contro Virtus Entella, Modena e Avellino, Buso ha trovato spazio solo per pochi scampoli, scivolando indietro nelle gerarchie offensive.

La situazione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha riattivato l’interesse di diversi club. La Reggiana è tornata a farsi avanti per un’operazione in prestito, ma nelle ultime ore si è inserito con forza anche il Mantova, deciso a contendere l’esterno trevigiano agli emiliani. Sullo sfondo resta anche lo Spezia, attento agli sviluppi.

Il Catanzaro valuta le opzioni, consapevole di aver puntato forte sul giocatore nell’estate 2024, quando lo acquistò dal Lecco per una cifra rilevante e lo legò alle Aquile fino al 2028. Ora, però, la priorità per Buso è trovare continuità: gennaio può diventare il mese della svolta.