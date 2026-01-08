Nicolussi Caviglia verso l'addio alla Fiorentina. C'è il Cagliari, prima offerta respinta

Con l'arrivo di Marco Brescianini, la Fiorentina è pronta a salutare Hans Nicolussi Caviglia. Il giocatore si era trasferito in viola nel finale della sessione estiva di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% di presenze. Obiettivo non raggiunto al momento, il che lo rende ancora formalmente un giocatore del Venezia e pertanto sono i lagunari a valutare eventuali offerte.

Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it sul giocatore si è fatto avanti il Cagliari che ha offerto un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quattro milioni. Offerta respinta dal Venezia. 25 anni, il centrocampista valdostano ha raccolto con la maglia della Fiorentina 16 presenze fra campionato e Conference League.