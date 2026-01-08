Catena in uscita dal Siracusa. Club disposto anche alla cessione a titolo definitivo
In estate il passaggio a titolo definitivo dal Cagliari, poi i pochissimi minuti giocati e la situazione del club che lascia parecchie preoccupazioni: ecco quindi che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'avventura di Etienne Catena al Siracusa sembra giunta al termine. Il roccioso difensore classe 2004 è infatti in uscita dalla Sicilia, con la società pronta anche alla cessione a titolo definitivo. Le richieste non manca, il calciatore è al vaglio di diversi club, ma manca a ora l'affondo decisivo.
A ogni modo, verranno valutate le proposte anche da parte del suo entourage, pronto al rilancio dell'italo-ivoriano già in questa seconda parte di stagione. Il mercato è ancora lungo, si chiuderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio: il tempo non manca.
