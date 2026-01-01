TMW Tutto confermato: la Lazio ha bloccato Pedraza per giugno. La situazione

La Lazio sta già lavorando per il mercato di giugno e ha bloccato Alfonso Pedraza. Secondo quanto raccolto da TMW, il terzino sinistro del Villarreal si libererà a parametro zero in estate e vestirà la maglia biancoceleste. In questa stagione è sceso in campo 12 volte ne LaLiga, segnando un gol, 3 in Coppa del Re e 5 in Champions League.

In carriera vanta 220 gettoni e 13 reti con il Sottomarino Giallo, 50 partite e 11 centri con la seconda squadra degli spagnoli, 37 incontri e 4 gol con l'Alaves, 23 sfide e 6 reti con il Lugo, 21 match e un centro con il Real Betis e 14 gare e un gol con il Leeds. Inoltre è sceso in campo una volta con la Spagna, 14 con l'Under 21 e 7 con l'Under 19, segnando 3 reti. Nel suo palmares annovera un'Europa League, un Europeo Under 21 e un Europeo Under 19.