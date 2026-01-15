Catanzaro, Rispoli: "Aquilani-Fabregas idee simili. Voglio la Serie A col Como"

Fabio Rispoli è uno dei giovani talenti italiani più interessanti del Como. Dopo l'avventura in Serie C alla Virtus Verona, la scorsa estate per il centrocampista classe 2006 è invece arriva l'occasione di misurarsi per la prima volta con la Serie B in una piazza ambiziosa e dalla grande tradizione come quella di Catanzaro.

Un'esperienza, quella in giallorosso, della quale è lo stesso ragazzo che ha parlato nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta del Sud: "In questo campionato c’è un’altra intensità - spiega nell'evidenziare le differenze fra la Lega Pro e il torneo cadetto -, la qualità di compagni e avversari è più alta".

Sia il suo attuale tecnico, Alberto Aquilani che il manager del Como, Cesc Fabregas non hanno mai mancato l'occasione di parlare bene di lui: "I principi e le idee sono simili, Aquilani mi ha messo in campo da subito dandomi fiducia. Questo è importante".

E sul futuro: "Con questo atteggiamento e le nostre idee possiamo arrivare tanto in alto. Io spero sarò in Serie A col Como".