TMW Rispoli emergente a Catanzaro: Fabregas lo promuoverà nel Como la prossima stagione

"Io spero di essere in Serie A col Como". Così si è espresso, qualche giorno fa, Fabio Rispoli, centrocampista del Catanzaro. Di proprietà dei lariani, è stato ceduto in prestito per una stagione, trovando subito continuità di rendimento anche in Serie B, dopo che la scorsa annata aveva giocato 34 partite - con 4 gol e 2 assist - in C, con la maglia della Virtus Verona. Un talento che viene monitorato molto da vicino dal Como e da Cesc Fabregas, che gli ha concesso in prima persona l'opportunità di esordire nella cadetteria: 2 presenze e 13 minuti due anni fa.

Proprio lo spagnolo ha intenzione di tenere Rispoli per la prossima stagione. L'idea è quella di puntarci come fiore all'occhiello del settore giovanile, quindi evitando di prendere un altro giocatore da fuori. Bisognerà capire che livello avranno sia il Como che lo stesso Rispoli, perché dipenderà anche da un eventuale approdo in Europa e dalle necessità della stessa squadra biancoblù.

A inizio stagione Rispoli parlava così. "Sono stato allenato da mister Fabregas in Primavera, ho fatto 3-4 mesi con lui, poi dopo il suo approdo in prima squadra ho fatto il salto, mi ha voluto portare con lui: mi disse subito dal primo giorno che credeva in me, mi spiegò quello che vedeva come un mio percorso possibile. A centrocampo posso ricoprire tutti i ruoli, preferisco quello del mediano ma mi adatto: alla Virtus lo scorso anno ho fatto principalmente in trequartista".