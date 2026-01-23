Catanzaro, sfuma Seydou Fini: il talento del Genoa dice no ai giallorossi
Il Catanzaro vede sfumare un obiettivo di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Seydou Fini avrebbe rifiutato il trasferimento in Calabria, bloccando di fatto un'operazione che sembrava ormai definita con il Genoa.
Il club giallorosso aveva trovato l'intesa con i rossoblù per l'esterno offensivo classe 2006, nato in Costa d'Avorio e naturalizzato italiano, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.
Il tecnico Alberto Aquilani aveva individuato in Fini il profilo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità sulle fasce, ma la volontà del giocatore ha fatto naufragare la trattativa. La concorrenza di altri club e le ambizioni personali del giovane talento sembrano aver orientato la sua scelta verso altre destinazioni.
Un'occasione mancata per il Catanzaro, che dovrà ora virare su alternative per rinforzare il reparto offensivo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.