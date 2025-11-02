Catanzaro-Venezia, le formazioni ufficiali: Aquilani si affida a Iemmello
TUTTO mercato WEB
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle ore 14:40
Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Catanzaro-Venezia, in programma allo stadio Nicola Ceravolo con calcio d'inizio alle ore 15, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026.
CATANZARO (3-5-2): 22 Pigliacelli, 84 Cassandro, 4 Antonini, 23 Brighenti, 27, Favasuli, 98 Buglio, 32 Rispoli, 20 Pontisso, 17 Di Chiara, 9 Iemmello, 80, Cissè. All. Aquilani
VENEZIA (3-4-1-2): 1 Stankovic, 3 Schingtienne, 30 Svoboda, 33 Sverko, 18 Hainaut, 71 Kike Pérez, 37 Bohinen, 19 Bjarkason, 6 Busio, 10 Yeboah, 9 Adorante. All. Stroppa
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile