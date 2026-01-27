Cesena, si attende una risposta dagli USA per il tesseramento di Cerri

Il Cesena continua a lavorare per portare Alberto Cerri in bianconero, ma con grande attenzione per evitare un’altra scottatura come quella di Sydney van Hoojdonk presa nella scorsa stagione quando l’olandese rimase solo sei mesi, non memorabili, in Romagna vendendo però pagato per 18 mesi a causa della lauta buonuscita dovuta al centravanti per risolvere il contratto.

Per questo la dirigenza e la proprietà statunitense vogliono andare coi piedi di piombo in questo caso come riferisce il Corriere Romagna. La bozza del contratto che legherebbe l’attaccante in uscita dal Como al Cesena fino al 2028 è stata così inviata alla proprietà negli Stati Uniti d’America che ora la visionerà per poi dare il via libera definitivo che potrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi.

Il classe ‘96, che quest’anno è sceso in campo solo per pochi minuti in Coppa Italia, attende di capire se il suo futuro sarà o meno con la maglia bianconera dove andrà ad affiancare Cristian Shpendi, Jalen Blesa e uno fra Siren Diao e Marco Olivieri. La società infatti sta pensando di cedere uno degli ultimi due – che hanno richieste dalla Serie B e non sono soddisfatti dello spazio trovato - per non sfondare il tetto salariale.