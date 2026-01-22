Cesena, Cerri sempre più vicino: restano da limare alcuni dettagli con il Como
Alberto Cerri si avvicina al Cesena, come riporta Sky nelle prossime 24 ore è attesa la chiusura dell'operazione. L’attaccante ha già raggiunto l’accordo con il club romagnolo per un contratto di due anni e mezzo da 350 mila euro complessivi. Restano da definire gli ultimi dettagli tra Cesena e Como, che stanno discutendo la compartecipazione allo stipendio da parte della società lariana.
