Cesena, Cerri: "Dispiace giocare bene e perdere così. Ma sapremo risalire"

"È stata una partita particolare, giocata contro una squadra forte che sta dimostrando e giustificando la sua posizione di classifica". L'attaccane del Cesena Alberto Cerri dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita in casa contro il Venezia parla così della gara e della prestazione dei suoi compagni masticando amaro: "Il calcio è questo, fa rabbia giocare bene, stare bene e perdere le partite. Mi dispiace. - spiega nel post gara come riporta il Corriere Romagna - Gli episodi hanno determinato molto. Dobbiamo migliorare perché abbiamo preso una tendenza che non ci piace per nulla. Ci stiamo male, ma sapremo risalire”.

La nota lieta della serata di ieri arriva invece dalle sue condizioni fisiche: "Sono contento perché ho ritrovato il campo e minuti di gioco. Non sono al top della forma, ma ne ero consapevole. Non credevo di riuscire a sostenere 90 minuti".

Infine un pensiero sul reparto offensivo: "Abbiamo giocatori tutti importanti per questa categoria, mi trovo bene con tutti loro. Modulo? Ho spesso giocato da solo in attacco e penso di poterlo continuare a fare, ma credo che in due si possa risultare più pericolosi".