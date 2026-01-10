Cesena-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Mignani e Dionisi
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cesena-Empoli, match valido per la 19esima giornata di Serie B in programma alle ore 19:30. Ecco le scelte dei due tecnici:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Francesconi, Frabotta; Blesa, C. Shpendi.
A Disp: Siano, Ferretti, Castagnetti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Diao, Olivieri.
Allenatore: Michele Mignani.
EMPOLI: (3-4-2-1) Fulignati; Lovato ; Guarino ; Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi; S. Shpendi, Ilie; Nasti.
A Disp : Perisan, Gasparini, Curto, Ceesay, Ebuhei, Ignacchiti, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Pronostici
Calcio femminile