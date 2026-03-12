Il Venezia rinnova con Busio, l'Empoli con Shpendi. E la Pergolette blinda Jaouhari

Non solo per i cambi in panchina, la Serie B - nella giornata da poco trascorsa - è salita alla ribalta per dei rinnovi annunciati, il primo in casa Venezia, il secondo in casa Empoli. Gli arancioneroverdi hanno infatti prolungato il contratto con il centrocampista Gianluca Busio, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2028, mentre i toscani hanno addirittura prolungato fino al 30 giungo 2029 il contratto dell'attaccante albanese Stiven Shpendi, tra le note sicuramente più liete di una stagione fatta di troppi bassi e pochi alti.

Un rinnovo, abbastanza corposo, c'è stato poi anche in Serie C, con la Pergolettese che ha blindato il centrocampista Zaid Jaouhari: arrivato in gialloblù nell'estate 2023, ha rinnovato per altre due stagioni. Scadenza contrattuale quindi fissata al 30 giugno 2028, con il giocatore che darà sicuramente il suo contributo per la lotta alla salvezza dei lombardi, salvezza che ancora non è matematica.

Ma tornando alla questione panchine, e salendo quindi di nuovo in Serie B, ecco nuovi sviluppi sulla vicenda Michele Mignani-Cesena. Il pareggio contro il Modena sembrava aver salvato la panchina dell'allenatore, ma adesso nuovi rumors lo vogliono ancora in bilico, con la sfida del weekend decisiva. E con l'avversario di turno che risponde al nome di Frosinone...