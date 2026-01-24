Marelli sul rigore chiesto dalla Fiorentina contro il Cagliari: "Tocco non punibile di Palestra"

Nella parte finale della gara che si sta giocando allo stadio Franchi, la Fiorentina ha chiesto un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio da parte di Marco Palestra. Sul punteggio di 1-2 per il Cagliari infatti i viola si sono proiettati in avanti alla caccia del pareggio e, sul colpo di testa di Marco Brescianini, l'esterno italiano ha colpito la palla con il braccio sinistro.

Un tocco non punibile però da parte dell'arbitro Marco Guida, come ha spiegato l'ex direttore di gara Luca Marelli a DAZN: "La protesta della Fiorentina è stata sul tocco di braccio di Palestra, che c'è stato" - spiega Marelli, per poi precisare - ": tocca con il braccio sinistro, che però è davanti al corpo e per tanto non punibile con il calcio di rigore".