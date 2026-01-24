La Fiorentina resta nella palude, che balzo del Cagliari: la classifica della Serie A
La Fiorentina cade contro il Cagliari: non basta la scossa data da Brescianini, subito in gol con i viola, al Franchi passano i sardi 1-2. Un successo che permette alla squadra di Fabio Pisacane di fare un bel balzo in classifica e di respirare aria fresca: la zona retrocessione ora dista ben 8 lunghezze.
Zona retrocessione nella quale continua a rimanere pienamente invischiata la Fiorentina, che resta dunque a 17 punti, alla pari con il Lecce, che stasera ospiterà la Lazio di Sarri.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (21)
4. Roma 42 (21)
5. Como 40 (22)
6. Juventus 39 (21)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 28 (21)
10. Udinese 26 (21)
11. Cagliari 25 (22)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Fiorentina 17 (22)
18. Lecce 17 (21)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)