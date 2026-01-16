Cesena, Mignani: "Con la Reggiana, senza tifosi: assurdo. Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione"

Vigilia di gara per il Cesena, che domani affronterà la Reggiana nel match valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie B; gara, quella di domani, che si giocherà al 'Mapei Stadium' con fischio di inizio fissato alle ore 17.15.

Come riporta l'edizione on line del Corriere di Romagna, a fare il punto della situazione nella consueta conferenza stampa pre gara è stato mister Michele Mignani: "Non dobbiamo pensare che la Reggiana viene da quattro sconfitte consecutive, anzi, proprio dopo questi risultati negativi sicuramente darà qualcosa di più in questo derby. Mi aspetto un avversario con una punta centrale e due giocatori offensivi”.

A proposito di giocatori, ecco la nota sulla compagine bianconera, tra rosa attuale e calciomercato: "Castagnetti la settimana scorsa stava benino, per questo contro l’ Empoli era partito dalla panchina, ma adesso sta bene e per noi è un giocatore importante. Il mercato? Al momento nessuno ha chiesto di andare via, come è stato con Adamo. Noi non teniamo nessuno controvoglia, a meno che non ce lo dica all’ultimo perché poi dobbiamo sostituirlo e siamo già una delle rose numericamente più strette. Arrigoni? Lo vedo crescere, sarà sicuramente un nuovo” acquisto".

Conclude parlando del divieto di trasferta per i tifosi bianconeri residenti in Romagna: “Sono cose che io non riesco a capire. Al 'Manuzzi' non ci sono barriere, ci sono famiglie e bambini. All’andata i nostri tifosi sono stati parte lesa”.