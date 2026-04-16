Trapani, Antonini sulle scadenze FIGC: "Documenti consegnati". Poi attacca sul -25

Giornate di scadenze FIGC per le società di Serie B e Serie C. Alle ore 24 di oggi, giovedì 16 aprile, scadrà il termine ultimo per il pagamento degli emolumenti a tesserati, dipendenti, collaboratori, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo Fine Carriera per quanto riguarda il 4° bimestre (gennaio–febbraio 2026) e precedenti.

A tal proposito, attraverso il proprio profilo Facebook il presidente del Trapani, Valerio Antonini ha scritto:

"Consegnata tutta la documentazione per la scadenza del 16 Aprile; L’Fc Trapani sarà la prima squadra nella storia ad avere preso 25 punti di penalizzazione nonostante non abbia 1€ da pagare nella stagione in corso. Con una sospensiva a dimostrare in pieno la fondatezza e la correttezza di quanto fatto e la scorrettezza di altri. Straordinario. Ma avremo ragione quando conterà. Nessun dubbio. Altrimenti avrei lasciato a novembre quando avevo capito bene il complotto ai miei danni".