Spezia, Donadoni: "Se non si butta la palla dentro è difficile vincere. Dobbiamo fare meglio"

“Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quello che avremmo potuto e meritato, ma nel calcio se non si butta la palla dentro è difficile vincere le partite, è mancata quella concretezza e quella convinzione che sono indispensabili per ottenere i tre punti e senza segnare, si lascia in vita anche l’avversario e la partita in bilico”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni parla così in vista della sfida contro il Frosinone di domani facendo il punto sulle ultime gare: “In termini di punti chiaro che avremmo dovuto fare di meglio, ma in questo periodo va detto che abbiamo sempre giocato con tanti calciatori nuovi in rosa e serve qualche settimana per iniziare a conoscersi e trovare l’alchimia giusta; - prosegue il tecnico ligure come si legge sul sito del club - vedo però che abbiamo la voglia e la determinazione per migliorare, dispiace solo che dobbiamo sempre fare i conti con qualche acciacco e anche con un infortunio pesante come quello che ha subito Cassata”.

Spazio poi all’avversario: “Il Frosinone è una squadra che gioca molto uomo su uomo, pertanto domani sarà una partita molto dispendiosa contro una squadra fisica e solida, che ha saputo ribaltare le sorti rispetto allo scorso campionato; loro lottano per le A diretta, noi per salvarsi, le motivazioni quindi saranno alte per entrambe e noi dovremo essere forti nel lottare su ogni pallone e mettere quello spirito giusto, unitamente alla qualità che abbiamo dimostrato di avere”.

Il tecnico poi si sofferma anche sulle possibili scelte di formazione: “Skjellerup può giocare anche dall’inizio nonostante sia sceso in campo da titolare a Bari, Di Serio ha invece accusato un problemino e lo teniamo a riposo a scopo precauzionale così come Valoti che ha sentito un indolenzimento dopo Bari. Non vogliamo rischiare nulla. Chi giocherà in avanti? Devono essere determinati sia i titolari che chi subentrerà dalla panchina, cercando tutti di dare il massimo”.