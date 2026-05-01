Serie B, i risultati all'intervallo: Venezia a 45 minuti dalla B, Bari avanti nello scontro diretto
Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 37ª, la penultima della regular season. Il Venezia è avanti 1-0 in casa dello Spezia ed è a soli 45 minuti dalla promozione in Serie A. A sorpresa invece il Monza è sotto 2-0 in casa del Mantova, mentre il Frosinone sta pareggiando 0-0 in casa della Juve Stabia. Avanti anche la Sampdoria contro il SudTirol, mentre il Catanzaro è in vantaggio 2-1 in casa del Palermo.
In zona salvezza il Bari sta vincendo 1-0 lo scontro diretto con la Virtus Entella, mentre la Reggiana è sotto in casa del Modena.
Bari-Virtus Entella 1-0
45+1' Moncini
Carrarese-Cesena 0-0
Empoli-Avellino 0-0
Juve Stabia-Frosinone 0-0
Mantova-Monza 2-0
23' Kouda, 36' Mancuso
Modena-Reggiana 1-0
14' Zampano
Padova-Pescara 0-0
Palermo-Catanzaro 1-2
3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P)
Sampdoria-SudTirol 1-0
32' Abildgaard
Spezia-Venezia 0-1
7' Yeboah
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