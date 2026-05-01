Serie B, i risultati all'intervallo: Venezia a 45 minuti dalla B, Bari avanti nello scontro diretto

Sono terminati i primi tempi delle gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 37ª, la penultima della regular season. Il Venezia è avanti 1-0 in casa dello Spezia ed è a soli 45 minuti dalla promozione in Serie A. A sorpresa invece il Monza è sotto 2-0 in casa del Mantova, mentre il Frosinone sta pareggiando 0-0 in casa della Juve Stabia. Avanti anche la Sampdoria contro il SudTirol, mentre il Catanzaro è in vantaggio 2-1 in casa del Palermo.

In zona salvezza il Bari sta vincendo 1-0 lo scontro diretto con la Virtus Entella, mentre la Reggiana è sotto in casa del Modena.

Bari-Virtus Entella 1-0

45+1' Moncini

Carrarese-Cesena 0-0

Empoli-Avellino 0-0

Juve Stabia-Frosinone 0-0

Mantova-Monza 2-0

23' Kouda, 36' Mancuso

Modena-Reggiana 1-0

14' Zampano

Padova-Pescara 0-0

Palermo-Catanzaro 1-2

3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P)

Sampdoria-SudTirol 1-0

32' Abildgaard

Spezia-Venezia 0-1

7' Yeboah