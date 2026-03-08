Empoli, piove sul bagnato. Oltre al ko c'è anche l'infortunio di Elia
Autore del gol del vantaggio dell'Empoli in quel di Catanzaro (match poi terminato 3-2 per i giallorossi), Salvatore Elia è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo.
Secondo quanto riportato da EmpoliChannel il motivo della sostituzione dell'ex Spezia è un fastidio muscolare accusato nel corso della prima frazione.
Un problema in più per Alessio Dionisi che non vince una partita dallo scorso 10 gennaio contro il Cesena.
