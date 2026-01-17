Empoli, Dionisi: "Bisogna dare meriti al Sudtirol, noi imprecisi"
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore dell'Empoli Alessio Dionisi, riportate da PianetaserieB.it, al termine della sfida contro il Sudtirol persa per 1-0.
“Shpendi e Degli Innocenti non stavano benissimo, dovevamo gestire un po’ questa cosa. Poi è chiaro che non è responsabilità di chi ha giocato al loro posto, bisogna dare i meriti al Südtirol che ha saputo portare la partita dalla sua parte. Forse avremmo potuto gestire meglio le seconde palle, e anche sui calci d’angolo non siamo stati precisi".
