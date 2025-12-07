Empoli, Dionisi: "Dobbiamo imparare a non mollare. Fischi del Palermo? Dormo lo stesso"

Alessio Dionisi, allenatore dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara con il Palermo persa 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni riportare da Pianetaserieb.it: "Sono arrabbiato per il primo gol, sapevamo che avrebbero fatto quello schema. L’approccio è stato buono, mettendo subito in campo le cose che avevamo provato. Il terzo gol poi è arrivato da un piccolo errore individuale, dispiace perché nel secondo tempo l’inerzia era dalla parte nostra. Dobbiamo imparare a non mollare mai nei 90 minuti, non deve succedere perché le partite possono sempre cambiare rapidamente. Sulle palle da fermo siamo stati negligenti, prendiamo comunque le tante cose positive che questo percorso ci ha portato ad avere.

Abbiamo mantenuto un buon equilibrio a centrocampo, mettendo in campo cose che non avevo visto nemmeno con il Bari. Paradossalmente, nonostante i tre gol, Fulignati ha fatto zero parate. L’unica cosa che non mi è piaciuta è l’atteggiamento dopo il 1-3. Fischi? Sono abituato, è normale che la gente fischi l’allenatore che non ha raggiunto i risulti sperati. Dormo lo stesso, fa parte del mestiere. Nel sottopassaggio tante persone del Palermo sono venute a salutarmi, chi ti conosce bene poi ti apprezza. Dispiace, ma me ne faccio una ragione. Pellegri? È entrato subito bene in gara".