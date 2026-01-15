Empoli, Lovato: "Adesso l'importante è la continuità. Sudtirol? Sarà difficile"

Matteo Lovato, difensore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione. Iniziando dalla vittoria contro il Cesena dello scorso weekend:

"È stata una gara in cui per lunghi tratti siamo riusciti a dimostrare la nostra qualità. Nella parte centrale della partita abbiamo dovuto difenderci dai loro attacchi, soprattutto dopo il nostro gol. Ma da parte di tutta la squadra c’è stata la volontà di portare a casa il risultato e coesione in campo. Aspettiamo che dobbiamo tenerci stretto".

Sul fronte degli obiettivi, invece, spiega: "Noi dobbiamo cercare di ottenere il miglior risultato possibile al termine del campionato. In questo momento l’importante è riuscire a dare continuità a quello che abbiamo creato in questi mesi, senza fare passi indietro ma cercando sempre di crescere sotto gli aspetti che ancora ci mancano. L’obiettivo più importante è progredire, continuando sulla strada intrapresa".

Infine un pensiero sul Sudtirol prossimo avversario: "Abbiamo l’esempio dell’andata, è stata una gara molto difficile che vincemmo al 93’ nonostante l’uomo in più. Sarà una partita fatta di seconde palle e di duelli. Dovremo essere bravi a stare corti e compatti. A questo dobbiamo abbinarci serenità quando avremo il possesso, senza frenesia. Sarà una gara con importanza doppia perché potrebbe confermare ciò che abbiamo fatto sabato".