Empoli, allarme in difesa: infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti per Lovato

La trasferta di Castellammare di Stabia ha lasciato strascichi pesanti in casa Empoli, non solo per il risultato del campo ma anche per le conseguenze sul piano fisico. Dal “Romeo Menti” gli azzurri sono infatti tornati con una sconfitta per 2-0 e due infortuni che rischiano di incidere sulle prossime scelte tecniche.

Come riportato da La Nazione - Empoli, Saporiti e Lovato sono stati costretti a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Per il primo è stato diagnosticato un trauma distorsivo alla caviglia, un problema che lo staff tecnico potrà provare a gestire attraverso soluzioni alternative come Ceesay o Ilie.

Più delicata, invece, la situazione legata a Lovato. Il difensore ha riportato una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, un infortunio che desta maggiore preoccupazione all’interno dell’ambiente azzurro. La sua eventuale assenza rappresenterebbe infatti un duro colpo per l’assetto difensivo: Lovato è considerato un punto di riferimento per leadership, affidabilità e senso della posizione, qualità che contribuiscono a dare equilibrio non solo al reparto arretrato ma all’intera squadra.