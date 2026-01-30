Empoli-Modena, i convocati di Sottil: sempre out Sersanti. C'è l'uomo mercato Di Mariano

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Modena Andrea Sottil in vista della sfida contro l’Empoli. Rispetto all’ultima gara non ci sono cambiamenti con anche gli uomini mercato Di Mariano e Gliozzi presenti in lista. "Sersanti contavamo di recuperarlo per questa gara, - ha spiegato il mister gialloblù in conferenza - ma ha ancora un leggero edema e non possiamo assolutamente rischiare nulla, ma sicuramente da lunedì sarà in squadra".

Questo l’elenco completo:

Portieri: Leandro Chichizola , Abdullah Laidani, Michele Pezzolato

Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle , Steven Nador, Bryant Nieling, Daniel Tonoli, Francesco Zampano

Centrocampisti: Fabio Gerli, Luca Magnino, Yanis Massolin, Niklas Pyyhtia, Simone Santoro, Luca Zanimacchia

Attaccanti: Gregoire Defrel, Manuel De Luca, Francesco Di Mariano, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes