Empoli-Modena, i convocati di Sottil: sempre out Sersanti. C'è l'uomo mercato Di Mariano
Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Modena Andrea Sottil in vista della sfida contro l’Empoli. Rispetto all’ultima gara non ci sono cambiamenti con anche gli uomini mercato Di Mariano e Gliozzi presenti in lista. "Sersanti contavamo di recuperarlo per questa gara, - ha spiegato il mister gialloblù in conferenza - ma ha ancora un leggero edema e non possiamo assolutamente rischiare nulla, ma sicuramente da lunedì sarà in squadra".
Questo l’elenco completo:
Portieri: Leandro Chichizola , Abdullah Laidani, Michele Pezzolato
Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle , Steven Nador, Bryant Nieling, Daniel Tonoli, Francesco Zampano
Centrocampisti: Fabio Gerli, Luca Magnino, Yanis Massolin, Niklas Pyyhtia, Simone Santoro, Luca Zanimacchia
Attaccanti: Gregoire Defrel, Manuel De Luca, Francesco Di Mariano, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.